Apple AirPods

Вышла новая прошивка для всех AirPods

Фархад

AirPods All


Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для всех актуальных моделей AirPods.

Владельцы AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, AirPods Pro и AirPods Pro 2 уже получают сборку под номером 5B58. Предыдущее обновление 4E71 вышло ещё в мае. Проверить версию ПО наушников можно в меню «Настройки» > «Bluetooth» > «AirPods» > «Версия прошивки».

Согласно официальным примечаниям к выпуску, Apple «исправила ошибки и внесла другие улучшения» — максимально полезно и информативно.

Чтобы запустить процесс обновления наушников, подключите их к iPhone и запустите воспроизведение музыки на 30 или более секунд, а затем уберите гарнитуру в кейс и поставьте его на зарядку. Спустя некоторое время ваши AirPods установят новейшую версию ПО.

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Источник:
MacRumors
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