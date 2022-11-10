Вышла новая прошивка для всех AirPods







Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для всех актуальных моделей AirPods.



Владельцы AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, AirPods Pro и AirPods Pro 2 уже получают сборку под номером 5B58. Предыдущее обновление 4E71 вышло ещё в мае. Проверить версию ПО наушников можно в меню «Настройки» > «Bluetooth» > «AirPods» > «Версия прошивки».



Согласно официальным примечаниям к выпуску, Apple «исправила ошибки и внесла другие улучшения» — максимально полезно и информативно.



Чтобы запустить процесс обновления наушников, подключите их к iPhone и запустите воспроизведение музыки на 30 или более секунд, а затем уберите гарнитуру в кейс и поставьте его на зарядку. Спустя некоторое время ваши AirPods установят новейшую версию ПО.