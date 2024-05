Вышла One UI 6.1 с Galaxy AI для старых смартфонов Samsung

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Samsung начала поэтапное развёртывание масштабного обновления One UI 6.1 с нейросетевыми функциями Galaxy AI для устройств серии Galaxy S22 и других смартфонов 2022 года.Первыми прошивку получили пользователи из Южной Кореи. Судя по всему, пока апдейт доступен для девайсов на чипе Snapdragon. Вместе с Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra обновление вышло для Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Ожидается, что все остальные пользователи получат One UI 6.1 в ближайшие дни.Среди ключевых нововведений — функция Circle to Search, перевод речи во время звонков в режиме реального времени, краткая сводка веб-сайтов и переводчик.Единственная функция Galaxy AI, которой не будет в старых смартфонах — замедление видеороликов с дорисовкой кадров.