Вышла One UI 6.1 с Galaxy AI для старых смартфонов Samsung

Фархад
S22 / TechRadar

Компания Samsung начала поэтапное развёртывание масштабного обновления One UI 6.1 с нейросетевыми функциями Galaxy AI для устройств серии Galaxy S22 и других смартфонов 2022 года.

Первыми прошивку получили пользователи из Южной Кореи. Судя по всему, пока апдейт доступен для девайсов на чипе Snapdragon. Вместе с Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra обновление вышло для Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Ожидается, что все остальные пользователи получат One UI 6.1 в ближайшие дни.

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Среди ключевых нововведений — функция Circle to Search, перевод речи во время звонков в режиме реального времени, краткая сводка веб-сайтов и переводчик.

Единственная функция Galaxy AI, которой не будет в старых смартфонах — замедление видеороликов с дорисовкой кадров.
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Источник:
Wccftech
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Комментарии

0
Aleksandr Cherepanov
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