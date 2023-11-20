Вышла OneUI 6.0 для популярного смартфона Samsung Galaxy

Олег

OneUI

Фото: SamMobile

Компания Samsung выпустила апдейт OneUI 6 для всех пользователей Galaxy S22. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, пользователи смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra по всему миру начали получать стабильную сборку OneUI 6.0 на базе Android 14. Ранее были доступны лишь бета-версии, а потом релиз вышел лишь для нескольких стран.

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Прошивка для всех трех моделей поставляется с единым номером S908BXXUDWK4. Помимо OneUI 6 и Android 14, она включает в себя патчи безопасности от Google за ноябрь 2023 года.

Теперь нужно немного подождать, пока на ваш смартфон придет обновление. А если ждать не хочется, то можете скачать установочный файл и «накатить» его с помощью утилиты Odin. 

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Источник:
SamMobile
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