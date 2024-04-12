Вышла первая бета-версия Android 15

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;

Pixel Tablet;

Pixel Fold;

Pixel 8, Pixel 8 Pro.

Похоже, компания Google решила устроить сюрприз пользователям смартфонов Pixel, выпустив общедоступную сборку Android 15 Beta 1.Одним из главных изменений в Android 15 Beta 1 стало отображение приложений на весь экран — от строки состояния системы до панели жестов. Кроме того, в обновлении доступны архивация и разархивация приложений, новый E2eeContactKeysManager, который упрощает сквозное шифрование (E2EE) в приложениях Android, предоставляя API уровня ОС для хранения криптографических открытых ключей и некоторые другие нововведения.Android 15 Beta 1 (AP31.240322.018) поставляется с патчем безопасности от апреля 2024 года. Установить прошивку можно на следующие устройства:Если вы уже зарегистрированы в программе бета-тестирования Android, вам скоро прилетит обновление.