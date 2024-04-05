В Gmail на Android приходит полезнейшая опция современности, которая пригодится каждому



Компания Google готовится встроить свою нейросеть Gemini в Gmail для Android. Она поможет сэкономить массу времени и нервов.



Согласно источнику, у языковой модели будет вполне определенная цель — собирать краткое содержание переписки и структурировать письма внутри диалога. Сейчас можно запросто потеряться в переписке длиннее десяти писем, независимо от почтового клиента, но вскоре Gmail будет выгодно отличаться от других.







Внутри письма, прямо под его темой, появится новая кнопка — нажатие на нее запустит нейросеть, которая соберет из цепочки писем всё самое главное и покажет краткую выжимку. Кроме того, при необходимости вы сможете быстро перейти к нужному письму, не занимаясь бесконечной прокруткой диалога в цепочке.



Сейчас опция находится на ранней стадии тестирования и вскоре появится в приложении Gmail на Android. В современном мире, где царствуют нейросети и всегда не хватает времени, нововведение будет очень кстати.