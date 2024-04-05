В Gmail на Android приходит полезнейшая опция современности, которая пригодится каждому

Олег

Gmail


Компания Google готовится встроить свою нейросеть Gemini в Gmail для Android. Она поможет сэкономить массу времени и нервов.

Согласно источнику, у языковой модели будет вполне определенная цель — собирать краткое содержание переписки и структурировать письма внутри диалога. Сейчас можно запросто потеряться в переписке длиннее десяти писем, независимо от почтового клиента, но вскоре Gmail будет выгодно отличаться от других.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Внутри письма, прямо под его темой, появится новая кнопка — нажатие на нее запустит нейросеть, которая соберет из цепочки писем всё самое главное и покажет краткую выжимку. Кроме того, при необходимости вы сможете быстро перейти к нужному письму, не занимаясь бесконечной прокруткой диалога в цепочке.

Сейчас опция находится на ранней стадии тестирования и вскоре появится в приложении Gmail на Android. В современном мире, где царствуют нейросети и всегда не хватает времени, нововведение будет очень кстати. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
В Gmail появилось неприятное ограничение
Gmail получил долгожданную кнопку эксклюзивно для iPhone и iPad
Gmail научился удобному трюку для экономии места на дисплее

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии