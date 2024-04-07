В Android появится фича, которой позавидуют обладатели iPhone

Александр



Энтузиасты выяснили, что Google тестирует новую версию приложения «Телефон» для Android — с функцией Lookup. Она уже доступна в бете с номером 127.0.620688474, но только для части пользователей.

Функция Lookup позволяет прямо из номеронабирателя погуглить номер телефона, с которого звонили. Для перехода в поиск нужно будет нажать лишь одну кнопку. В iOS такой функции нет, и она даже не тестируется в свежих бетах.

По замыслу Google, эта возможность позволит определить благонадёжность звонившего. Правда, гуглить номер предлагается не до ответа на звонок, а после. С одной стороны, это не совсем логично, ведь разговор уже состоялся, а с другой — на поиск информации о номере уйдёт какое-то время, и собеседник может уже сбросить вызов.

В скором времени эта возможность выйдет из статуса беты и появится в релизной версии «Телефона» на всех Android-смартфонах, независимо от версии операционной системы. Она пригодится тем, кто по какой-то причине пользуется стандартным номеронабирателем на Android и не доверяет приложениям, определяющим спам-звонки.
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Комментарии

+134
lokky
Обладатели айфонов не завидуют всяким там андроедам))
Вчера в 12:12
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков
Так в айфоне если подрубить Яндекс или какой либо сервис то сразу при звонке высвечивается полезный звонок или нет, если он есть в базе
Вчера в 12:54
#
tellurian
+1245
tellurian Вася Вотафаков
Как я понимаю, это для неизвестных номеров.
Что мешает скопировать номер и вставить в браузер?
Вчера в 13:08
#
kardigan
+3573
kardigan tellurian
Я так иногда и делаю, если любопытство лезет через край, но для этого нужно много манипуляций-скопировать, открыть браузер с сайтом, вставить..
Вчера в 13:16
#
tellurian
+1245
tellurian kardigan
Я сразу в поисковой строке ввожу и потом листаю сайты и читаю.
Вчера в 13:17
#
+913
Paspartu tellurian
К счастью, люди стремятся к автоматизации, а не думают как вы
Вчера в 14:42
#
+614
law tellurian
Интересно как попадают в эту базу? Можно было бы как то ее пополнять самими пользователями,
Вчера в 18:03
#
tellurian
+1245
tellurian law
На некоторых сайтах сами и пишут. Я дополняю отзывы.
Вчера в 18:16
#
Dmitriy
+894
Dmitriy
Т.е. тот АОН который до этого и ныне есть в звонилке от Гугла прокачать. им не судьба, тупо переложить на пользователя? Так и сейчас можно в любой звонилке скопировать номер и поискать в сети откуда он... Что чаще всего бесполезно...
Да и масса прог с функционалом АОН. В чем иновация то, чему завидовать?
Вчера в 21:13
#