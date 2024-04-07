В Android появится фича, которой позавидуют обладатели iPhone

Энтузиасты выяснили, что Google тестирует новую версию приложения «Телефон» для Android — с функцией Lookup. Она уже доступна в бете с номером 127.0.620688474, но только для части пользователей.Функция Lookup позволяет прямо из номеронабирателя погуглить номер телефона, с которого звонили. Для перехода в поиск нужно будет нажать лишь одну кнопку. В iOS такой функции нет, и она даже не тестируется в свежих бетах.По замыслу Google, эта возможность позволит определить благонадёжность звонившего. Правда, гуглить номер предлагается не до ответа на звонок, а после. С одной стороны, это не совсем логично, ведь разговор уже состоялся, а с другой — на поиск информации о номере уйдёт какое-то время, и собеседник может уже сбросить вызов.В скором времени эта возможность выйдет из статуса беты и появится в релизной версии «Телефона» на всех Android-смартфонах, независимо от версии операционной системы. Она пригодится тем, кто по какой-то причине пользуется стандартным номеронабирателем на Android и не доверяет приложениям, определяющим спам-звонки.