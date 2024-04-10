В Android закрался баг, который не дает обновлять приложения

Олег

Android


Пользователи сообщают о странной ошибке в Google Play Store, которая усложняет или даже вовсе не позволяет обновить установленные приложения.

Согласно SamMobile, из меню быстрого доступа Play Store начал рандомно пропадать пункт «Мои приложения», по нажатию на который пользователь обычно попадает в интерфейс выбора и установки обновлений приложений. Если задержать палец на иконке магазина, пункт может появиться, а может и нет. Пока неясно, от чего это зависит.

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Проблема может сильно раздражать тех, кто любит часто проверять наличие обновлений или ждет какого-то конкретного апдейта. Временное решение проблемы пока всего одно: нужно пройти в настройки смартфона и очистить кэш для приложения Google Play Store. Правда, есть и побочный эффект — для обновления приложений придется вводить свой аккаунт после каждого сброса кэша. 

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Источник:
SamMobile
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