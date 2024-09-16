Громкое нововведение Apple получило официальное признание властей



Компания Apple получила сертификат одобрения своей опции здоровья в Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.



Речь идет о функции обнаружения апноэ во сне, которая была представлена на презентации 9 сентября текущего года и стала главным нововведением Apple Watch Series 10. Вот Компания Apple получила сертификат одобрения своей опции здоровья в Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.Речь идет о функции обнаружения апноэ во сне, которая была представлена на презентации 9 сентября текущего года и стала главным нововведением Apple Watch Series 10. Вот здесь мы подробнее рассказали , как она работает; первыми фичу попробуют покупатели Apple Watch Series 10, а чуть позже она придет и на модели часов 2023 года.



Согласно источнику, функция получила признание властей США. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) опубликовало документ, который одобряет обнаружение апноэ во сне в Apple Watch несмотря на то, что опция работает программным методом безо всяких дополнительных датчиков. Одобрение FDA для обычных пользователей означает, что функции можно доверять.