Только эти модели iPhone получат iOS 18

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Инсайдер и разработчик Аарон Перрис, который в прошлом умудрился получить доступ к внутренней сборке iOS 16 за несколько месяцев до её анонса, раскрыл список совместимости iPhone с iOS 18.По словам источника, новая операционная система с масштабным редизайном будет совместима с девайсами на чипе A12 Bionic и новее. Возможно, Аарон вновь получил ранний доступ к следующей версии iOS. Позже автор удалил свой пост, но интернет помнит всё.Следующие модели iPhone получат iOS 18:Стоит отметить, что далеко не все новые функции будут доступны на старых моделях iPhone. Особенно это касается искусственного интеллекта и других нейросетевых возможностей.Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, а общедоступная сборка для совместимых iPhone выйдет сентябре.