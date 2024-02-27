Только эти модели iPhone получат iOS 18

Фархад
iOS 18

Инсайдер и разработчик Аарон Перрис, который в прошлом умудрился получить доступ к внутренней сборке iOS 16 за несколько месяцев до её анонса, раскрыл список совместимости iPhone с iOS 18.

По словам источника, новая операционная система с масштабным редизайном будет совместима с девайсами на чипе A12 Bionic и новее. Возможно, Аарон вновь получил ранний доступ к следующей версии iOS. Позже автор удалил свой пост, но интернет помнит всё.

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Следующие модели iPhone получат iOS 18:
  • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone XS, iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone SE (2/3 поколения).


Стоит отметить, что далеко не все новые функции будут доступны на старых моделях iPhone. Особенно это касается искусственного интеллекта и других нейросетевых возможностей.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, а общедоступная сборка для совместимых iPhone выйдет сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4922
Mers
Надеюсь не будет такого «вау эффекта», как было с переходом на iOS 7😕
часов назад в 18:53
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