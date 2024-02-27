Несколько очень популярных моделей iPad не получат iPadOS 18

Фархад
iPadOS

Авторитетный инсайдер и разработчик Аарон Перрис, который уже раскрыл список совместимости iPhone с iOS 18, опубликовал список планшетов, которые получат iPadOS 18.

По словам автора, Apple отрубит все девайсы с чипами старше A12 Bionic. Это означает, что iPadOS 18 не будет совместима с 10,5-дюймовыми моделями iPad Pro и 12,9-дюймовыми моделями iPad Pro 2017 года. Кроме того, поддержки лишаться и базовые модели iPad 6 и 7 поколений.

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Вот эти модели iPad получат iPadOS 18:

  • iPad Pro 2018 года и новее;
  • iPad Air 2019 года и новее;
  • iPad mini 2019 года и новее;
  • iPad 2020 года и новее.

Ожидается, что Apple анонсирует iPadOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, а общедоступные сборки выйдут в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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