Несколько очень популярных моделей iPad не получат iPadOS 18

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Авторитетный инсайдер и разработчик Аарон Перрис, который уже раскрыл список совместимости iPhone с iOS 18, опубликовал список планшетов, которые получат iPadOS 18.По словам автора, Apple отрубит все девайсы с чипами старше A12 Bionic. Это означает, что iPadOS 18 не будет совместима с 10,5-дюймовыми моделями iPad Pro и 12,9-дюймовыми моделями iPad Pro 2017 года. Кроме того, поддержки лишаться и базовые модели iPad 6 и 7 поколений.Вот эти модели iPad получат iPadOS 18:Ожидается, что Apple анонсирует iPadOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, а общедоступные сборки выйдут в сентябре.