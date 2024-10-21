Вышли финальные бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1

Фархад
18-1

Сегодня, 21 октября, компания Apple выпустила предрелизные бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia‌ 15.1, а также watchOS 11.1, tvOS 18.1 и visionOS 2.1 Release Candidate для разработчиков.

Ключевые нововведения в новых версиях операционных систем связаны с функциями Apple Intelligence. Увы, работают они только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, на всей серии iPhone 16, а также на всех iPad и Mac с M-чипами. Более того, для их работы нужно переключать регион девайса на США, а системный язык — на английский. В Европе и Китае эти функции работать не будут.

Ожидается, что финальный релиз новых сборок для всех пользователей состоится 28 октября.

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Комментарии

tellurian
+1957
tellurian
17.7.1 вышла
час назад в 22:40
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