Обзор iPhone 16: хорошая база, но не для всех

Спасибо Ситилинку за тестовый образец!



Дизайн

Экран

Производительность

Камера

Автономная работа

Что в итоге

Базовый айфон не вызывал у меня особого интереса с двенадцатой серии, поскольку тогда я начал использовать прошки. По итогу тестирования у меня сложилось понимание, кому станет интересен айфон 16, но об этом чуть позже.Первое, что бросается в глаза после распаковки — отсутствие фирменных наклеек с яблоком. Шучу, конечно. Кому они нужны, а если и нужны, то расскажите мне в комментариях для чего. В моем случае эти наклейки никогда не покидали пределы коробки.Первое впечатление производит расцветка. Я принципиально выбирал ультрамарин, поскольку этот цвет понравился мне на презентации и хотелось увидеть его вживую.Ультрамарин — самая интересная расцветка в линейке 2024 года. Со мной, скорее всего, не согласятся любители консервативного черного или белого цвета. Не буду спорить, поскольку всё это вкусовщина.Apple сменила дизайн основной камеры в iPhone 16. Два объектива теперь снова располагаются вертикально друг под другом, как это было в двенадцатом айфоне.В этом году линейка базовых айфонов получила сразу два изменения в наборе физических элементов управления. Начать, пожалуй, стоит с кнопки действия, которая дебютировала и обкатывалась в прошлогодних прошках. С точки зрения функциональности, эта клавиша полезнее переключателя бесшумного режима, однако я до сих пор не нахожу для неё полезное действие и использую её по-старинке для отключения звука.Второе нововведение — кнопка управления камерой. Она позволяет быстро запускать камеру, переключать режимы съемки, снимать и делать зум. Я использовал эту клавишу ровно один. Столько времени мне хватило наиграться и понять, что в плане удобства и эргономики новая кнопка — совершенно бестолковое решение.С точки зрения инженерной реализации, к кнопке управления камеры невозможно придраться. Все нажатия, свайпы, тактильная отдача и сопутствующие анимации работают идеально. Интерфейс кнопки красиво выезжает, словно из грани смартфона.Сейчас на всех платформах доминирует эпоха вертикального контента. С этим можно спорить, не соглашаться, но отрицать этот факт бессмысленно. Большинство фото и видео снимается сейчас вертикально. В таком режиме кнопка управления камерой, становится бессмысленной. Смотрите сами, если вы левша и используете айфон в левой руке, то для вас клавиши просто не существует. Во всяком случае я не смог её использовать левой рукой.Для правой руки в вертикальном режиме расположение кнопки управления камерой мне показалось не менее сомнительным. Нужно слишком сильно загибать большой палец и в целом неудобно.Единственный вариант, в котором пользоваться новой кнопкой удобно — горизонтальное положение. Кстати, расскажите мне в комментариях, в каком положении вы чаще всего снимаете фото или видео на свой смартфон.В горизонтальном режиме кнопка управления камерой удобна, поскольку ложится прямо под указательный палец правой руки. Левши, вы снова в пролете. Впрочем, я так и не увидел полезность этого решения, поскольку кнопка попросту дублирует всю функциональность, которая, итак, доступна на экране в привычном виде, а под работу с кнопкой нужно привыкать и приучать себя к новым жестам.За всё время использования iPhone 16 я не словил ни одного ложного срабатывания кнопки управления камерой. Резюмирую: Apple перемудрила и усложняет пользовательский опыт.Новый айфон смотрится эталонно. Матовые грани отлично сочетаются с матовой спинкой. Однако пользователи Apple становятся заложником текущего дизайна. С одной стороны сложно придумать что-то интереснее, а с другой все мы начали потихоньку уставать.Что еще важно отметить? Базовый iPhone 16 идеален с точки зрения эргономики — он легкий и им удобно пользоваться одной рукой. Габариты устройства составляют 147,7 x 71,6 x 7,8 мм, а вес — 170 г. Корпус получил степень защиты IP68, а значит в теории смартфон может выдержать погружение в воду на 6 метров до 30 минут.Айфон получил OLED-экран с диагональю 6,1 дюйма, разрешением 2556 x 1179 и плотностью пикселей 460 PPI. Я один из тех, кто ругает базовую линейку за 60 Гц. Вижу ли я разницу в плавности по сравнению с прошкой? Вижу.Отмечу, что на базовые айфоны чаще всего обновляются владельцы базовых устройств наиболее раннего модельного ряда. В таком сценарии ругать экран за отсутствие наиболее высокой герцовки не стану.Важно понимать, что 60 Гц на айфонах выглядят иначе, чем на Android-смартфонах. За счет наиболее плавных анимаций картинка в целом получается плавнее. Также стоит отметить, что не всем пользователям нужны 90 и 120 Гц в экране, а кто-то и вовсе не видит разницы.В остальном экраны айфонов я считаю эталонным из года в год. У них приятная и хорошо настроенная цветопередача. Запас пиковый яркости составляет 2000 нит. На деле с дисплеем комфортно взаимодействовать абсолютно при любом освещении. Также все хорошо и с углами обзора.В качестве аппаратной платформы iPhone 16 получил чип A18, в котором 6 ядер CPU, 5 ядер GPU и 16-ядерный Neural Engine для работы с алгоритмами искусственного интеллекта.В случае с айфонами я считаю искусственные тесты непрезентабельными. Однако я всё же протестировал смартфон в AnTuTu и Geekbench. Результаты вы найдете на скриншотах ниже.Меня больше всего интересовал нагрев после нескольких прогонов бенчмарков. Он появился, корпус без чехла нагревается ощутимо, но при этом сохраняется на комфортном уровне. Для сравнения мой iPhone 15 Pro Max нагревается сильнее во время игры в Wild Rift на максималках.Для реального теста производительности я использовал Resident Evil Village. Айфон вполне нормально тянет игру на настройках по умолчанию. С геймпадом вполне комфортно играется. Фризы встречаются, а также спустя минут 20 появляется ощутимый нагрев.В остальном айфон без проблем тащит все повседневные задачи без труда. Операционка летает. Мобильные тайтлы, будь то Wild Rift или Genshin Impact запускаются и идут на максималках.Новый айфон получил двойную основную камеру — это главный датчик на 48 МП со светосилой ƒ/1.6 и 12-мегапиксельный ультраширик с ƒ/2.2. Самое интересное, что главный сенсор взял на себя скромные «возможности телевика». Он позволяет снимать с 2-кратным оптическим зумом, разрешением 12 МП и светосилой ƒ/1.6. Его эквивалент фокусного расстояния составляет 52 мм.Камера айфона выдает фирменную картинку с высоким уровнем детализации. К основной камере нет особых претензий, поскольку она одинаково хорошо отрабатывает разные условия освещения.Также стабильно хорош айфоновский портретный режим. Он точно отделяет объекты съемки от фона. Картинка получается приятной.Ультраширик в целом работает на уровне, как минимум, двух предыдущих поколений. Особых отличий я не заметил. В целом я довольно редко снимаю на этот объектив, поскольку мне не нравится слишком широкая сцена и искажаемая перспектива. Для меня было бы полезнее, если Apple и вовсе откажется от ультраширокоугольного сенсора в пользу полноценного телевика с 3-х или 5-кратным оптическим зумом.Камера 16-й серии получила новые фотографические стили. Их можно настраивать прямо в видоискателе с помощью специального интерфейса. Выбор там действительно большой. С помощью новых стилей можно значительно прокачать атмосферу снимка, а если сильно заморочиться, то можно и вовсе замутить свою уникальную картинку.Стили работают хорошо. Они распознают объекты в кадре и довольно грамотно применяются, чтобы, например, не нарушать естественные оттенки кожи.По части видео у айфона дела обстоят, как всегда, отлично. На мой взгляд, в плане видеосъемки смартфоны Apple в 2024 году всё еще удерживают топовую позицию. Напомню, айфон умеет записывать 4K HDR-видео при частоте 60 FPS.Разрешение фронтальной камеры составляет 12 МП со светосилой ƒ/1.6. На мой взгляд, она осталась без изменений. Во всяком случае снимает фронталка на уровне 15-ой и 14-й серии.На фоне iPhone 15 Pro Max мне уже не хватает автономности базовой версии. Я бы рассмотрел лучше модель с индексом плюс.Автономную работу айфону обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3561 мАч. В моем сценарии смартфон с натяжкой вписывается в режим с зарядкой один раз в день. К примеру, полностью заряженной батареи хватило на 3,5 часа игры в Resident Evil Village.В базовой версии по-прежнему используется устаревший USB 2.0. Его скорость передачи данных составляет до 480 мегабит в секунду. Максимальная мощность зарядки составляет 30 Вт. От моего GaN-адаптера мощностью 60 Вт айфон заряжается от 0 до 100 процентов в среднем за 1 час 35 минут.Возможно, iPhone 16 получил не так много нововведений, как хотелось бы, однако это хорошее устройство на весь свой прайс. Apple жирно намекает, что цикл ежегодного обновления уходит в прошлое.Итак, iPhone 16 хорош, но только не для тех, у кого прямо сейчас в пользовании 15-я, 14-я или даже 13-я серия. Целевая аудитория новой модели — владельцы двенадцатых айфонов и наиболее старых версий. Они по-настоящему смогут оценить разницу между устройствами и прочувствовать все актуальные нововведения.