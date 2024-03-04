Вышли финальные беты macOS Sonoma 14.4 и watchOS 10.4

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Сегодня, 4 марта, компания Apple выпустила финальные тестовые сборки macOS Sonoma 14.4, tvOS 14.4, watchOS 10.4 и visionOS 1.1 для разработчиков.Новые бета-версии можно установить, если вы хотя бы раз авторизовались на сайте разработчиков Apple под своим Apple ID. Из основных нововведений — новые эмодзи и исправления багов.Ожидается, что общедоступный релиз iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, tvOS 14.4 и watchOS 10.4 для всех состоится уже завтра.