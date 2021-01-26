В виджете «Фитнес» могли отображаться устаревшие данные «Активности»

Ввод текста на клавиатуре мог выполняться с задержкой, а также могли не отображаться предлагаемые слова

В «Сообщениях» могла отображаться клавиатура не для того языка, который предпочитает пользователь

Когда в настройках «Универсального доступа» был включен «Виртуальный контроллер», могла быть недоступна возможность отвечать на телефонные вызовы с заблокированного экрана







Apple выпустила iOS и iPadOS 14.4. Обновление уже доступно для загрузки по воздуху. Для проверки наличия апдейта и его установки откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Обновление ПО».В iOS 14.4 камера научилась распознавать мелкие QR-коды, а в настройках появилась возможность изменения типа аудиоустройства, подключенного по Bluetooth. Это необходимо для правильного измерения уровня громкости в наушниках.В обновлении появились уведомления для iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max, которые будут оповещать пользователей, если в смартфоне используются неоригинальные модули камеры. Такое может случиться после ремонта гаджета в неофициальном сервисном центре.Было улучшено соединение между iPhone и HomePod mini благодаря чипу U1. После установки обновления iPhone 11 и 12 будут быстрее подключаться к умному динамику Apple.В iOS 14.4 купертиновцы наконец-то активировали защиту от слежки сторонних приложений. Эта функция должна была появиться в первой версии iOS 14. Теперь после первого запуска игры и приложения открывается окно с уведомлением о том, что разработчики могут собирать пользовательские данные. Предусмотрены две возможности: «Разрешить» или «Попросить приложение не отслеживать».Помимо этого, есть несколько исправлений ошибок в работе камеры, а именно устранение артефактов, которые появлялись на фотографиях снятых с применением HDR. Прочие изменения: