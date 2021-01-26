Компания Apple получила патент на инновационную технологию использования титана при создании корпусов для различных устройств. Она уже сейчас выпускает смарт-часы с титановым корпусом, а в дальнейшем сможет применять этот материал в ноутбуках, планшетах и смартфонах.
Apple отмечает в своём патенте, что титан гораздо прочнее алюминия, использующего в производстве корпусов устройств, но тяжелее и быстрее теряет внешнюю эстетичность.
Компания придумала, как сделать титановое покрытие более приятным на вид. Это удалось достичь путём травления в сочетании со струйной обработкой и химическим анодированием поверхности. В результате корпус получается матовым и слегка шероховатым, при этом он износостойкий, трудно поддаётся царапинам и изгибается только под очень большим усилием.
Инженеры Apple также отчасти решили проблему высокой плотности титана. Поскольку этот материал прочнее алюминия, стенки можно сделать тоньше без ущерба для надёжности корпуса.
У Apple уже есть опыт производства титановых ноутбуков. С 2001 по 2003 годы выпускалась модель PowerBook G4 Titanium, которая сейчас считается довольно редкой, но не обладает ценностью среди коллекционеров. Например, на Avito она иногда продаётся примерно за 1000 рублей.
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