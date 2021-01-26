Как следить за здоровьем с помощью функции «Контрольный список Здоровья» на iPhone

Откройте приложение «Здоровье» и коснитесь изображения профиля или инициалов в правом верхнем углу. Если на экране нет изображения профиля или инициалов, коснитесь «Обзор» или «Просмотр» в нижней части экрана, а затем прокрутите до верхней части экрана.

Нажмите «Контрольный список Здоровье».

Чтобы включить пункт в списке или узнать о нем больше, коснитесь его. Для возврата к контрольному списку коснитесь «Назад».

По завершении нажмите «Готово».







Смарт-часы Apple Watch 29-летней Александры Румянцевой из Перми почти в течение 4 месяцев ошибочно предлагали включить режим тренировки, поскольку фиксировали высокий пульс. Девушке казалось это странным и она игнорировала это уведомление.Александра получила в подарок Apple Watch Series 3 в сентябре 2020 года и сразу начала их активно использовать. По её словам, часы вели себя довольно странно и каждый день предлагали включить режим тренировки во время самых обычных занятий, таких как поход в магазин. Девушка подумала, что это ненормально и, возможно, с часами возникла какая-то проблема.Двумя годами ранее Александра почувствовала боли в области сердца и обратилась после этого к кардиологу. По итогам обследования у девушки выявили межреберную невралгию и порекомендовали сеансы массажа и сократить уровень стресса.Утром 24 декабря прошлого года Александре стало плохо, а Apple Watch вновь предложили активировать функцию тренировки. Самочувствие девушки ухудшалось, и она решила с помощью приложения «Здоровье» проверить свой пульс. Часы показали 176 ударов в минуту, Александра попыталась встать с кровати, но не смогла. Сразу после этого ей вызвали скорую, а в больнице диагностировали желудочковую тахикардию, которая при отсутствии лечения могла бы привести к летальному исходу.Александра сейчас готовится к операции. На её Apple Watch была отключена функция уведомления о нерегулярном ритме, тахикардии и брадикардии, поэтому при обнаружении высокого пульса часы предлагали включить режим тренировки. Мы рекомендуем всем пользователям AW активировать эти опции.