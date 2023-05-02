Вышли новые прошивки для всех актуальных моделей AirPods, Beats и зарядки MagSafe

Фархад
AirPods Beats
Фото: AppleInsider

Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для всех актуальных моделей AirPods, а также для наушников Beats Fit Pro и Beats Powerbeats Pro.

Владельцы AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, AirPods Pro и AirPods Pro 2 уже получают сборку под номером 5E135. Предыдущее обновление 5E133 вышло в апреле. Проверить версию ПО наушников можно в меню Настройки > Bluetooth > AirPods > Версия прошивки. Для наушников Beats номер новой сборки — 5B66.

Согласно официальным примечаниям к выпуску, Apple «исправила ошибки и внесла другие улучшения» — максимально полезно и информативно.

Для запуска процесса обновления наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 или более секунд, а затем убрать гарнитуру в кейс и поставить его на зарядку. Спустя некоторое время AirPods успешно обновятся до новейшей версии ПО.

Вместе с тем владельцам фирменных зарядных устройств MagSafe стала доступна обновлённая прошивка 10M3761 с номером версии 258.0.0. Предыдущая прошивка 10M1821 с номером 255.0.0 вышла в прошлом году.

К сожалению, компания не сообщает, что именно она изменила в прошивке для зарядки MagSafe, но это уже четвертое по счёту обновление аксессуара с момента его запуска.

Прошивка установится автоматически при подключении iPhone к зарядному устройству ‌‌MagSafe.
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Источник:
Apple
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