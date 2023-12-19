Вышли обновления iOS 17.2.1 и macOS Sonoma 14.2.1

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Компания Apple выпустила обновлённые версии операционных систем iOS, iPadOS и macOS.macOS Sonoma 14.2.1 можно установить на совместимые компьютеры через раздел обновлений в системных настройках. Этот апдейт не добавляет ничего нового, а лишь устраняет некоторые баги. Apple сейчас тестирует более крупное обновление 14.3, выпуск которого ожидается в январе.iOS 17.2.1 и iPadOS 17.2.1 можно установить на совместимые модели iPhone и iPad через системные настройки. Apple рекомендует не медлить с инсталляцией, поскольку эти апдейты устраняют несколько критичных дыр безопасности. Старые модели iPhone и iPad получили обновления iOS 16.7.4 и iPadOS 16.7.4 с теми же самыми заплатками.