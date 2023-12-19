В iFixit назвали девайс Apple, в котором проще всего заменить аккумулятор. Он работает от розетки 😳

Олег

iMac

Спецы команды iFixit разобрали свежий iMac 24 с чипом M3. Об этом пишет The Register.

Согласно источнику, эксперты назвали этот компьютер самым простым в плане замены аккумулятора. Это может показаться странным, ведь iMac — это настольный ПК и он работает от сети. Однако одна батарейка в нём всё же имеется: это элемент CR2016, который отвечает за сохранение настроек CMOS при отсутствии питания от розетки.

«Мне нравится мысль о том, что CMOS-батарея iMac, вероятно, является самой легко заменяемой батареей Apple», — эксперт iFixit. 

Чтобы поменять CR2016 в iMac 24, нужно снять дисплей и несколько винтов. Это действие предоставляет доступ ко всей материнской плате.

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К сожалению, другие девайсы Apple поддаются замене аккумулятора очень тяжело. Батарейка в iPhone и Mac крепко приклеена к корпусу, а в случае с iPad и вовсе требуется полная разборка устройства. 

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Источник:
The Register
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Комментарии

kardigan
+3318
kardigan
Прикололись что ли?!
час назад в 10:58
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