В iFixit назвали девайс Apple, в котором проще всего заменить аккумулятор. Он работает от розетки 😳







Спецы команды iFixit разобрали свежий iMac 24 с чипом M3. Об этом пишет The Register.



Согласно источнику, эксперты назвали этот компьютер самым простым в плане замены аккумулятора. Это может показаться странным, ведь iMac — это настольный ПК и он работает от сети. Однако одна батарейка в нём всё же имеется: это элемент CR2016, который отвечает за сохранение настроек CMOS при отсутствии питания от розетки.





«Мне нравится мысль о том, что CMOS-батарея iMac, вероятно, является самой легко заменяемой батареей Apple», — эксперт iFixit.



Чтобы поменять CR2016 в iMac 24, нужно снять дисплей и несколько винтов. Это действие предоставляет доступ ко всей материнской плате.







К сожалению, другие девайсы Apple поддаются замене аккумулятора очень тяжело. Батарейка в iPhone и Mac крепко приклеена к корпусу, а в случае с iPad и вовсе требуется полная разборка устройства.