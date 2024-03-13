Вышло крупное обновление для PlayStation 5

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Компания Sony выпустила новое обновление ПО для консолей PlayStation 5, которое включает сразу несколько полезных нововведений.Прошивка под номером 24.02-09.00.00 улучшает звук геймпадов DualSense и DualSense Edge — встроенные динамики стали более четкими при трансляции внутриигровых звуков и голосового чата. Микрофон также получил улучшение. Sony заявляет, что новая «модель машинного обучения с искусственным интеллектом» подавляет фоновые шумы от нажатия кнопок.Кроме того, в новой версии ПО появилась возможность настройки яркости индикатора питания PS5. На выбор доступны три опции: тусклая, средняя и яркая подсветка. Отключить полностью её нельзя.Ещё одно нововведение связано с трансляциями и общим доступом к экрану — зрители могут оставлять указатели и отправлять эмодзи-реакции.