Разработчики Telegram обновили мессенджер для мобильных устройств на Android и iOS. Версия 7.9 уже доступна в App Store и Play Маркете.
Групповые видеозвонки 2.0
- Групповые видеозвонки теперь поддерживают до 1000 участников, а также неограниченное количество аудиослушателей
- Чтобы начать групповой видеозвонок, создайте голосовой чат на странице информации группы, в которой вы являетесь администратором, а затем включите видео
Демонстрация экрана с воспроизведением звука
- Возможность поделиться изображением с экрана во время видеозвонков 1 на 1
- При совместном использовании экрана в любом видеозвонке включается звук с устройства
- Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать источник видео при включении камеры во время любого видеозвонка
Скорость воспроизведения видео
- Нажмите «...» в медиаплеере, чтобы выбрать скорость воспроизведения x0,5, x1, x1,5 или x2
Видеосообщения 2.0
- Более качественное разрешение видеосообщений
- Нажмите на видеосообщение, чтобы увеличить его
- Возможность зума во время записи с помощью жеста двумя пальцами
- Во время записи видеосообщения музыка не будет останавливаться
- Нажмите один раз на кнопку «голосовое сообщение», чтобы переключиться в режим видео, затем удерживайте ее для записи и отпустите для отправки
Таймкоды
- Используйте таймкоды, например «0:45» в подписи к видео, чтобы автоматически создавать ссылки, воспроизводящие видео с этого момента
- Если подпись к видео содержит таймкод, удерживайте ее, чтобы скопировать ссылку на этот фрагмент
Улучшенная камера в приложении для iOS
- Переключитесь на 0,5-кратный или 2-кратный зум при съемке фотографий или видео, если это поддерживается вашим устройством
- Нажмите и удерживайте кнопку зума, чтобы открыть колесико увеличения с возможностью детального управления
Прочие нововведения
- Кнопка «Выбрать» в меню «Переслать» для выбора нескольких получателей
- Жест двумя пальцами в списке чатов для выбора нескольких чатов
- Таймер автоудаления в чатах позволит удалять сообщения спустя 1 месяц
- Удобство рисования мелких деталей в медиаредакторе – теперь кисть становится меньше при увеличении масштаба
- Фотографии профиля в группах перемещаются вслед за сообщениями при прокрутке чата
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