Telegram

Разработчики Telegram обновили мессенджер для мобильных устройств на Android и iOS. Версия 7.9 уже доступна в App Store и Play Маркете.

Групповые видеозвонки 2.0

  • Групповые видеозвонки теперь поддерживают до 1000 участников, а также неограниченное количество аудиослушателей
  • Чтобы начать групповой видеозвонок, создайте голосовой чат на странице информации группы, в которой вы являетесь администратором, а затем включите видео

Демонстрация экрана с воспроизведением звука

  • Возможность поделиться изображением с экрана во время видеозвонков 1 на 1
  • При совместном использовании экрана в любом видеозвонке включается звук с устройства
  • Проведите пальцем влево или вправо, чтобы выбрать источник видео при включении камеры во время любого видеозвонка

Скорость воспроизведения видео

  • Нажмите «...» в медиаплеере, чтобы выбрать скорость воспроизведения x0,5, x1, x1,5 или x2

Видеосообщения 2.0

  • Более качественное разрешение видеосообщений
  • Нажмите на видеосообщение, чтобы увеличить его
  • Возможность зума во время записи с помощью жеста двумя пальцами
  • Во время записи видеосообщения музыка не будет останавливаться
  • Нажмите один раз на кнопку «голосовое сообщение», чтобы переключиться в режим видео, затем удерживайте ее для записи и отпустите для отправки

Таймкоды

  • Используйте таймкоды, например «0:45» в подписи к видео, чтобы автоматически создавать ссылки, воспроизводящие видео с этого момента
  • Если подпись к видео содержит таймкод, удерживайте ее, чтобы скопировать ссылку на этот фрагмент

Улучшенная камера в приложении для iOS

  • Переключитесь на 0,5-кратный или 2-кратный зум при съемке фотографий или видео, если это поддерживается вашим устройством
  • Нажмите и удерживайте кнопку зума, чтобы открыть колесико увеличения с возможностью детального управления

Прочие нововведения

  • Кнопка «Выбрать» в меню «Переслать» для выбора нескольких получателей
  • Жест двумя пальцами в списке чатов для выбора нескольких чатов
  • Таймер автоудаления в чатах позволит удалять сообщения спустя 1 месяц
  • Удобство рисования мелких деталей в медиаредакторе – теперь кисть становится меньше при увеличении масштаба
  • Фотографии профиля в группах перемещаются вслед за сообщениями при прокрутке чата



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