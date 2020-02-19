



Компания Google выпустила апдейт Android 11 Developer Preview 1. Он доступен только на смартфонах Google Pixel второго, третье и четвёртого поколений, а также в эмуляторе Android Studio.



Что нового:





Нативная поддержка новых типов экранов, в том числе с вырезами для фронтальной камеры. Поддержка складных экранов пока не появилась.

Улучшенная поддержка новых API для работы с сетями связи 5G. Реализация технологий, которые позволяют контролировать расход трафика в зависимости от запаса трафика — безлимитный или тарифицируемый в зависимости от потреблённого объёма.

Улучшенная поддержка чатов в шторке уведомлений, в том числе возможность просматривать и отправлять изображения.

Поддержка Neural Networks API 1.3 для работы систем искусственного интеллекта непосредственно на смартфоне.

Улучшения в системе защиты, в том числе выдача одноразовых разрешений приложениям, которые запрашивают доступ к местоположению, микрофону и камере. Внедрение долгожданной функции Scoped Storage, благодаря которой приложениям запрещён доступ к сторонним директориям и системным файлам.

Улучшения в работе биометрии, усиление защиты файлов и личных данных.

Не исключено, что в скором времени обновление Android 11 Developer Preview 1 станет доступно на устройствах различных производителей. Обычно Google выпускает несколько пробных сборок «для разработчиков», а ближе к концу лета или осенью происходит официальный релиз очередного крупного апдейта этой операционной системы.





