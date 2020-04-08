Компания Google выпустила очередное крупное обновление Chrome. В 81-й версии браузера реализована возможность группировать вкладки. По умолчанию она включена не у всех пользователей, но её можно форсированно включить специальным флагом в скрытых настройках. Обновление доступно на Windows и macOS.
В Chrome можно создавать группы папок для более удобного отображения открытых страниц. Как это делать:
Кликните на вкладку правой кнопкой мыши и выберите одну из двух опций: «Добавить в новую группу» или «Добавить в существующую группу». Созданные коллекции выделяются визуально — слева от них отображается кружок выбранного цвета.
Можно также задать название любой группе и выбрать цвет выделения вкладок из восьми предложенных вариантов. Также можно разгруппировать вкладки или закрыть их все разом вместе.
Для форсированного включения возможности группировать вкладки нужно вставить в адресную строку флаг chrome://flags/#tab-groups, выбрать Enabled и перезапустить браузер.
В Chrome 81 есть ещё одно менее заметное, но немаловажное обновление. Теперь браузер блокирует изображение, видео и звук, если контент пытаются загрузиться через незащищённое соединение HTTP.
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