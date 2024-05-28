Вышло обновление для AirPods Pro 2

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Сегодня, 28 мая, компания Apple выпустила обновлённую прошивку для флагманских TWS-наушников AirPods Pro 2-го поколения.Обновление с номером версии 6F7 пришло на смену прошивке 6B34, выпущенной в ноябре прошлого года.Apple, как обычно, не предоставляет никаких подробностей об изменениях в ПО для наушников. В примечаниях к выпуску указаны стандартные «исправления ошибок и другие улучшения».Для запуска процесса обновления TWS-наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем подключить их к источнику питания и убрать в кейс. Спустя некоторое время AirPods Pro успешно обновятся до новейшей версии ПО.