Вышло обновление для AirPods Pro 2

Фархад
AirPods

Сегодня, 28 мая, компания Apple выпустила обновлённую прошивку для флагманских TWS-наушников AirPods Pro 2-го поколения.

Обновление с номером версии 6F7 пришло на смену прошивке 6B34, выпущенной в ноябре прошлого года.

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Apple, как обычно, не предоставляет никаких подробностей об изменениях в ПО для наушников. В примечаниях к выпуску указаны стандартные «исправления ошибок и другие улучшения».

Для запуска процесса обновления TWS-наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем подключить их к источнику питания и убрать в кейс. Спустя некоторое время AirPods Pro успешно обновятся до новейшей версии ПО.
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