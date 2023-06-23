Вышло обновление Midjourney 5.2. Нейросеть создаёт ещё более крутые картинки

Разработчики обновили нейросеть Midjourney до версии 5.2. Теперь с её помощью стало ещё проще генерировать изображения, а сами картинки получаются более качественными.В Midjourney 5.2 несколько важных нововведений:Функция Zoom Out, которая позволяет выделить определённый объект на сгенерированном изображении, отдалить этот объект и добавить окружению детализации. Создаётся впечатление, будто сначала вы снимали на камеру с зумом, а потом убрали его.





Появилась команда /shorten, которая анализирует запрос и подсказывает, какие слова не влияют на итоговый результат, а какие стоит добавить, чтобы разнообразить полученное изображение.



Нейросеть лучше понимает запросы и может сама додумывать их, чтобы результат был более впечатляющим. Это позволяет избежать создания примитивных картинок по слишком коротким запросам.



Появилась функция раскрашивания и дорисовки отдельных объектов на сгенерированном изображении. Также добавлены новые стили и была усовершенствована функция смешивания фотографий.



Как и прежде, воспользоваться нейросетью Midjourney можно в сервисе Discord. К сожалению, несколько месяцев назад была отключена бесплатная пробная версия, поэтому для создания картинок потребуется оформлять подписку.

