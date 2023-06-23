Вышло обновление Midjourney 5.2. Нейросеть создаёт ещё более крутые картинки

Александр


Разработчики обновили нейросеть Midjourney до версии 5.2. Теперь с её помощью стало ещё проще генерировать изображения, а сами картинки получаются более качественными.

В Midjourney 5.2 несколько важных нововведений:

Функция Zoom Out, которая позволяет выделить определённый объект на сгенерированном изображении, отдалить этот объект и добавить окружению детализации. Создаётся впечатление, будто сначала вы снимали на камеру с зумом, а потом убрали его.



Появилась команда /shorten, которая анализирует запрос и подсказывает, какие слова не влияют на итоговый результат, а какие стоит добавить, чтобы разнообразить полученное изображение.

Нейросеть лучше понимает запросы и может сама додумывать их, чтобы результат был более впечатляющим. Это позволяет избежать создания примитивных картинок по слишком коротким запросам.

Появилась функция раскрашивания и дорисовки отдельных объектов на сгенерированном изображении. Также добавлены новые стили и была усовершенствована функция смешивания фотографий.

Как и прежде, воспользоваться нейросетью Midjourney можно в сервисе Discord. К сожалению, несколько месяцев назад была отключена бесплатная пробная версия, поэтому для создания картинок потребуется оформлять подписку.

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