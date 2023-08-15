Вышло обновление watchOS 9.6.1 для актуальных моделей Apple Watch

Фархад
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Сегодня, 15 августа, компания Apple выпустила минорное, но очень важное обновление watchOS 9.6.1. Оно исправляет ошибки, из-за которых некоторые приложения не могли получить доступ к данным о движении.

Согласно официальному заявлению Apple, обновление устраняет проблемы в работе приложений, которые используют API-интерфейс движения для отслеживания тремора и симптомов, связанных с болезнью Паркинсона.

Для установки watchOS 9.6.1 нужно подключить часы к источнику питания и запустить обновление в приложении Watch на iPhone.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3362
s_medik
Поставил себе недавно 10 версию, полет отличный, действительно многое переработали и стало удобнее пользоваться, за исключением одной обидной фичи — раньше циферблаты можно было поменять простым свайпом вправо или влево, сейчас же нужно зажать экран, подождать и только потом перелистывать.
час назад в 22:49
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