Вышло обновление watchOS 9.6.1 для актуальных моделей Apple Watch

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Сегодня, 15 августа, компания Apple выпустила минорное, но очень важное обновление watchOS 9.6.1. Оно исправляет ошибки, из-за которых некоторые приложения не могли получить доступ к данным о движении.Согласно официальному заявлению Apple, обновление устраняет проблемы в работе приложений, которые используют API-интерфейс движения для отслеживания тремора и симптомов, связанных с болезнью Паркинсона.Для установки watchOS 9.6.1 нужно подключить часы к источнику питания и запустить обновление в приложении Watch на iPhone.