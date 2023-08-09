Apple переизобрела ремешки для Apple Watch. Ждём такие же на AliExpress

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Коллекционер редких прототипов продуктов Apple под ником Kosutami поделился инсайдом, что Apple планирует выпустить новый тип ремешков специально под релиз Apple Watch Series 9 этой осенью.Автор утечки рассказал, что новый аксессуар будет похож на существующий ремешок с современной пряжкой, но из ткани вместо кожи. Инсайдер, который, вероятно, уже видел в живую прототипы продукта, подчеркнул, что такой ремешок больше подойдёт для Apple Watch Series 9, а не для Apple Watch Ultra 2-го поколения.Он также обозначил цену нового аксессуара — $99 в США. Теперь осталось дождаться официального анонса Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 вместе с модельным рядом iPhone 15 в сентябре.