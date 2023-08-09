Apple переизобрела ремешки для Apple Watch. Ждём такие же на AliExpress

Коллекционер редких прототипов продуктов Apple под ником Kosutami поделился инсайдом, что Apple планирует выпустить новый тип ремешков специально под релиз Apple Watch Series 9 этой осенью.
Автор утечки рассказал, что новый аксессуар будет похож на существующий ремешок с современной пряжкой, но из ткани вместо кожи. Инсайдер, который, вероятно, уже видел в живую прототипы продукта, подчеркнул, что такой ремешок больше подойдёт для Apple Watch Series 9, а не для Apple Watch Ultra 2-го поколения.
Он также обозначил цену нового аксессуара — $99 в США. Теперь осталось дождаться официального анонса Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 вместе с модельным рядом iPhone 15 в сентябре.
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