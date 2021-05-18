Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2021 Update (версия 21H1). Это относительно небольшое обновление, гораздо больше нововведений в Windows 10 появится этой осенью с релизом 21H2.
Windows 10 May 2021 Update носит номер сборки 19043.928. Скачать и установить его можно через «Параметры» в разделе «Центр обновления Windows», с помощью утилиты Media Creation Tool или «Помощника по обновлению до Windows 10». Также можно скачать ISO-образ диска Windows 10 с новой сборкой с сайта Microsoft. Перед установкой убедитесь, что у вас достаточно свободного места в накопителе (должно хватить примерно 5 ГБ, но лучше больше).
Нововведения:
- Поддержка нескольких камер в Windows Hello: пользователи могут использовать внешнюю камеру в качестве основной, когда к устройству Windows 10 подключена как внутренняя, так и внешняя камеры.
- Улучшения производительности Application Guard в Защитнике Windows: Microsoft ускорила работу функции WDAG, которая позволяет администраторам настраивать приложения для работы в безопасном изолированном виртуализированном контейнере. В частности, Microsoft утверждает, что открытие документов должно происходить быстрее.
- Производительность групповых политик WMI: Microsoft улучшила службу групповой политики (GPSVC) инструментария управления Windows (Windows Management Instrumentation, WMI) и сделала ее более быстрой «для поддержки сценариев удаленной работы».
Меньше новых функций — меньше багов. Успешного обновления!
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