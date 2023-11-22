Вышло приложение Procreate Dreams для создания анимаций на iPad

Разработчики популярного приложения Procreate для рисования на iPad выпустили новый инструмент под названием «Dreams», предназначенный для создания 2D-анимации и коротких видеороликов.
В Procreate Dreams доступно множество мощных инструментов, которые помогут «оживлять» фотографии, рисовать анимированную графику и многое другое. Приложение совместимо со всеми моделями iPad на iPadOS 16 и новее, а также поддерживает ввод стилусами Apple Pencil.
Procreate Dreams можно приобрести в App Store за 1790 рублей. Это единоразовая покупка, поэтому никаких дополнительных подписок оформлять не нужно.
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