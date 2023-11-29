Вышло важное обновление Google Chrome. Не тяните с установкой

Олег

Chrome


Google выпустила экстренные обновления для разных версий браузера Chrome. Об этом компания пишет в своем блоге.

Согласно источнику, для пользователей настольных версий Google Chrome уже распространяются патчи безопасности. Они закрывают критическую уязвимость нулевого дня, известную под идентификатором CVE-2023-6345. Она была обнаружена в браузере 24 ноября 2023 года и спустя всего 5 дней компания выпустила фикс.

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Подробностей об уязвимости не приводится, но скорость её исправления говорит сама за себя. Сейчас Google развертывает Chrome 119.0.6045.199/.200 для Windows и Chrome 119.0.6045.199 для Mac и Linux. Рекомендуется установить эти апдейты как можно скорее. 

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Источник:
Google
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