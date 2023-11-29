Вышло важное обновление Google Chrome. Не тяните с установкой



Google выпустила экстренные обновления для разных версий браузера Chrome. Об этом компания пишет в своем блоге.



Согласно источнику, для пользователей настольных версий Google Chrome уже распространяются патчи безопасности. Они закрывают критическую уязвимость нулевого дня, известную под идентификатором CVE-2023-6345. Она была обнаружена в браузере 24 ноября 2023 года и спустя всего 5 дней компания выпустила фикс.







Подробностей об уязвимости не приводится, но скорость её исправления говорит сама за себя. Сейчас Google развертывает Chrome 119.0.6045.199/.200 для Windows и Chrome 119.0.6045.199 для Mac и Linux. Рекомендуется установить эти апдейты как можно скорее.