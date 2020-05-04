





Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики (ВШЭ)» запустил цифровой корпус в компьютерной игре Minecraft. Строительство виртуальной копии учебного силами в середине марта после того, как студенты ВШЭ перешли в режим самоизоляции и дистанционного обучения.Цифровой корпус ВШЭ был воссоздан студентами, причём руководство вуза поддержало студенческую инициативу. Чтобы попасть в него, нужно было заполнить специальную форму, после чего на электронную почту высылалась инструкция по установке и входу в игру.Перед студентами в Minecraft выступил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, затем им провели экскурсию по учебному заведению, дали несколько лекций, показали выставку мемов и организовали концерт Валерия Меладзе. В дальнейшем таким образом ВШЭ планирует проводить дни отрытых дверей. Эта идея понравилась нескольким российским университетам, в том числе МГУ, СПбПУ, МФТИ, РЭУ имени Плеханова, Шанинка, Пермская Вышка, МГПУ и Лицей НИУ ВШЭ. Они тоже занялись виртуальным строительством своих корпусов в Minecraft.