Крупнейшая выставка Mobile World Congress состоится в следующем году намного позднее, чем обычно — не в феврале, а в разгар лета. Об этом сообщил её организатор, компания GSMA.
MWC 2021 будет проходить в Барселоне с 28 июня по 1 июля. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса, из-за чего производителям пришлось проводить отдельные презентации новинок или по-тихому анонсировать их в пресс-релизах или на своих сайта. Теперь организатор MWC опасается новой вспышки коронавируса, и, видимо, считает, что следующим летом проблема с COVID-19 будет стоять не так остро, как сейчас.
Генеральный директор GSMA Джон Хоффман уверен в том, что выставка Mobile World Congress в 2021 году пройдёт успешно и привлечёт большое число производителей и посетителей. «После целого года без Mobile World Congress всем её поклонникам нужно мероприятие, чтобы напомнить нам, почему оно существует», — заявил он.
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