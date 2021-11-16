В фирменном магазине Microsoft Store для Windows 11 появилось новое приложение WhatsApp Desktop с рядом улучшений.
Новый клиент основан на универсальной платформе UWP, а не Electron, это позволит мессенджеру очень быстро и плавно работать в любой сборке операционной системе Windows 10 и Windows 11 не используя медленный веб-интерфейс. Помимо этого, настройки будут сгруппированы по шести категориям: общие, учётная запись, чаты, уведомления, хранилище и справка.
Список главных нововведений выглядит следующим образом:
- Режим рисования в окне сообщений
- Кастомизации звуков при получении сообщений
- Функция автоматического запуска WhatsApp при загрузке ОС
- Настройки использования мессенджером памяти на устройстве
- Возможность выхода из учётной записи в меню настроек программы
- В интерфейсе с Windows 11 применили эффект прозрачности Mica
- Появилась возможность получения уведомлений при закрытии клиента
- Расширенные опции конфиденциальности и безопасности, а в разделе «Чат» пользователь может архивировать чаты и удалять переписку
Обновлённая бета-версия мессенджера уже доступна в Microsoft Store.
Также сообщается, что WhatsApp работает над новым кроссплатформенным приложением, которое будет работать на iPhone, iPad и Mac. Когда выйдет универсальное приложение для устройств от Apple — не известно.
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