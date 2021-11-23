





WhatsApp несколько месяцев назад предоставил возможность ускорения воспроизведения голосовых сообщений. Она пока не работает для пересылаемых. Разработчики скоро устранят этот недостаток.Сайт WABetaInfo сообщает, что в бета-версии мессенджера для iOS уже появилась функция ускоренного прослушивания для пересылаемых голосовых сообщений. Она также позволяет выбрать значение ускорения x1,5 или x2.Сообщается, что новую функцию обнаружили в закрытой бета-версии мессенджера, а это означает, что перед массовым запуском она пройдет этап публичного бета-тестирования.Недавно сайт 9to5Mac узнал, что WhatsApp работает над новым приложением для macOS с использованием технологии Catalyst. Оно будет похоже на версию для iPad, которая также находится в разработке. Вероятно, их выпустят после запуска обновленной совместимости сервиса для работы на разных устройствах.Сейчас пользователям уже доступна возможность работы WhatsApp на нескольких гаджетах без необходимости в привязке. Таким образом можно использовать мессенджер на компьютере или смартфоне.