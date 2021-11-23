WhatsApp

WhatsApp несколько месяцев назад предоставил возможность ускорения воспроизведения голосовых сообщений. Она пока не работает для пересылаемых. Разработчики скоро устранят этот недостаток.

Сайт WABetaInfo сообщает, что в бета-версии мессенджера для iOS уже появилась функция ускоренного прослушивания для пересылаемых голосовых сообщений. Она также позволяет выбрать значение ускорения x1,5 или x2.

WhatsApp

Сообщается, что новую функцию обнаружили в закрытой бета-версии мессенджера, а это означает, что перед массовым запуском она пройдет этап публичного бета-тестирования. 

Недавно сайт 9to5Mac узнал, что WhatsApp работает над новым приложением для macOS с использованием технологии Catalyst. Оно будет похоже на версию для iPad, которая также находится в разработке. Вероятно, их выпустят после запуска обновленной совместимости сервиса для работы на разных устройствах.

Сейчас пользователям уже доступна возможность работы WhatsApp на нескольких гаджетах без необходимости в привязке. Таким образом можно использовать мессенджер на компьютере или смартфоне.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

В WhatsApp появились нововведения, с которыми мессенджер стал ещё лучше В WhatsApp появились нововведения, с которыми мессенджер стал ещё лучше

WhatsApp Desktop круто прокачали. Он стал быстрее и надёжнее WhatsApp Desktop круто прокачали. Он стал быстрее и надёжнее

Найден простейший способ читать удалённые сообщения в WhatsApp, Telegram и любых других мессенджерах Найден простейший способ читать удалённые сообщения в WhatsApp, Telegram и любых других мессенджерах