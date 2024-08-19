WhatsApp добавил суперудобную фичу из Telegram, которую все ждали

Олег

WA


Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять новую опцию в мессенджер для пользователей iOS. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, фича обнаружена в свежей бета-версии WhatsApp для iPhone. Она позволяет закреплять отдельные группы и контакты на вкладке «Избранное», благодаря чему вы всегда сможете быстро найти нужных вам людей в общей ленте переписок.

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К сожалению, опции добавления в избранное личных чатов в WhatsApp пока не предусмотрено. Нововведение находится на стадии внедрения и вскоре будет доступно пользователям WhatsApp на iOS.

Эта система не так удобна, как закрепление в Telegram, поскольку «синий» мессенджер позволяет закреплять абсолютно всё — личные и групповые чаты, каналы, боты и так далее. 

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Источник:
Коммерсантъ
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