WhatsApp добавил суперудобную фичу из Telegram, которую все ждали



Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять новую опцию в мессенджер для пользователей iOS. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, фича обнаружена в свежей бета-версии WhatsApp для iPhone. Она позволяет закреплять отдельные группы и контакты на вкладке «Избранное», благодаря чему вы всегда сможете быстро найти нужных вам людей в общей ленте переписок.







К сожалению, опции добавления в избранное личных чатов в WhatsApp пока не предусмотрено. Нововведение находится на стадии внедрения и вскоре будет доступно пользователям WhatsApp на iOS.



Эта система не так удобна, как закрепление в Telegram, поскольку «синий» мессенджер позволяет закреплять абсолютно всё — личные и групповые чаты, каналы, боты и так далее.