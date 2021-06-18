

WhatsApp продолжает работать над новыми функциями, и в частности — над самоуничтожающимися сообщениями. Теперь мессенджер внедрил новое предупреждение в каждый совместимый чат. Об этом сообщает WABetaInfo.



Речь идет о специальном баннере в «шапке» чата. Теперь, после создания самоуничтожащегося чата вверху будет предупреждение:



Источник сообщает, что предупреждение будет отображаться у всех участников диалога — как у того, кто включил самоуничтожение сообщений, так и у его собеседника.WhatsApp всё так же не позволяет выбрать таймер самоуничтожения сообщений по своему усмотрению. На выбор предлагается только два варианта — сутки или 7 дней. Для сравнения: Telegram в секретных чатах дает возможность выбора из двадцати вариантов: от 1 до 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 1 час, 1 день, 1 неделя. А Signal позволяет выставить абсолютно любое время с помощью двух тумблеров.Кроме того, WhatsApp всё еще не оповещает о скриншотах, созданных в исчезающих чатах — такая мера предосторожности не была бы лишней. Telegram, в свою очередь, присылает в секретные чаты уведомление о скриншотах — таким образом, собеседник узнает, что разговор может быть скомпрометирован.