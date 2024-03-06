Пользователи WhatsApp получат неожиданную опцию, которой нет больше нигде

Олег

WhatsApp


WhatsApp тестирует редактор стикеров. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, в свежей бета-версии мессенджера для Android обнаружен новый интерфейс редактора стикеров, который ранее уже появился в iOS-сборке. С помощью свежего инструментария можно сделать стикер из любой картинки, даже не покидая WhatsApp: достаточно открыть изображение из галереи, обработать его, убрав фон либо выделив конкретный объект и сохранить к себе на панель стикеров.

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WA

Ничего подобного нет в самых популярных мессенджерах, вроде Telegram, Signal или Viber. Сейчас опция на стадии тестирования, поэтому для всех она станет доступна в ближайшие недели. А пока можете перенести любимые стикеры из Telegram в WhatsApp или сделать их на iOS

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

+789
Eredy
Так и не будет поддержки для айпадов. Жаль… Viber, telegram, signal и пару еще подобных мессенджеров спокойно устанавливаются…. Единственный WhatsApp отстает…
29 секунд назад
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