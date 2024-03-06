Пользователи WhatsApp получат неожиданную опцию, которой нет больше нигде



WhatsApp тестирует редактор стикеров. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, в свежей бета-версии мессенджера для Android обнаружен новый интерфейс редактора стикеров, который ранее уже появился в iOS-сборке. С помощью свежего инструментария можно сделать стикер из любой картинки, даже не покидая WhatsApp: достаточно открыть изображение из галереи, обработать его, убрав фон либо выделив конкретный объект и сохранить к себе на панель стикеров.









Ничего подобного нет в самых популярных мессенджерах, вроде Telegram, Signal или Viber. Сейчас опция на стадии тестирования, поэтому для всех она станет доступна в ближайшие недели. А пока можете Ничего подобного нет в самых популярных мессенджерах, вроде Telegram, Signal или Viber. Сейчас опция на стадии тестирования, поэтому для всех она станет доступна в ближайшие недели. А пока можете перенести любимые стикеры из Telegram в WhatsApp или сделать их на iOS