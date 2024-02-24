Как сделать текст в сообщении WhatsApp жирным, зачеркнутым или списком

Олег

WhatsApp


Мы уже рассказывали, что популярный мессенджер WhatsApp расширил перечень доступных способов форматирования текста в сообщениях. Они уже доступны даже в обычных чатах: можно сделать текст жирным, наклонным, зачеркнутым, или превратить его в список.

Вот полный список доступных форматирований:
  • Жирный текст. Чтобы при отправке слова выделились жирным шрифтом, выделите текст и выберите «Жирный», или поставьте перед ними и после них символ — звездочку *. Вот так:
Жирный
  • Курсив. Для включения наклонного шрифта выделите текст и выберите «Курсив», или добавьте с двух сторон от нужных слов символы нижнего подчеркивания _ . Вот так:
Наклонный
  • Зачеркнутые слова. Чтобы сделать часть текста зачеркнутым, выделите текст и выберите «Зачеркнутый», или же используйте символы «тильда» ~ с двух сторон без пробелов. Вот так:
Зачеркнутый
  • Моноширинный текст. Выделите текст и выберите «Моноширинный», либо по обе стороны слова или фразы поставьте три обратных апострофа```. Вот так:
Моно
  • Маркированный список. Чтобы каждый пункт списка начинался с жирной точки-маркера, используйте либо звездочку *, либо дефис - , но между символом и словом обязательно нужен пробел. Пункты будут создаваться после нажатия Enter. Вот так:
Маркер
  • Пронумерованный список. Пункты списка будут начинаться с цифр, если поставить цифру и точку перед каждым из них. Пункты будут создаваться после нажатия Enter. Вот так:
Цифры
  • Цитата. Если хотите визуально выделить фразу как цитату, поставьте перед ней знак «больше» > и пробел. Вот так:
Цитата
  • Код. Для оформления текста как кода поставьте по одному обратному апострофу ` с каждой стороны текста (без пробелов). Вот так:
Код

К сожалению, в диалоговом окне форматирования WhatsApp новые опции пока не появились — там есть только 4 параметра преобразования текста. Возможно, в будущем все перечисленные функции там появятся и оформлять сообщения станет еще проще. 

2
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Комментарии

Владимир Мулач
+128
Владимир Мулач
Да ё-моё! Какая же это новинка? Вы че там курите? Эти возможности были уже пару лет назад.
2 часа назад в 20:07
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Нигга Дяй
–5
Нигга Дяй
Перейдите просто на телегу и не пудрите мозг
час назад в 21:25
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