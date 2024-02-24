Как сделать текст в сообщении WhatsApp жирным, зачеркнутым или списком

Мы уже рассказывали, что популярный мессенджер WhatsApp расширил перечень доступных способов форматирования текста в сообщениях. Они уже доступны даже в обычных чатах: можно сделать текст жирным, наклонным, зачеркнутым, или превратить его в список.
Вот полный список доступных форматирований:
- Жирный текст. Чтобы при отправке слова выделились жирным шрифтом, выделите текст и выберите «Жирный», или поставьте перед ними и после них символ — звездочку *. Вот так:
- Курсив. Для включения наклонного шрифта выделите текст и выберите «Курсив», или добавьте с двух сторон от нужных слов символы нижнего подчеркивания _ . Вот так:
- Зачеркнутые слова. Чтобы сделать часть текста зачеркнутым, выделите текст и выберите «Зачеркнутый», или же используйте символы «тильда» ~ с двух сторон без пробелов. Вот так:
- Моноширинный текст. Выделите текст и выберите «Моноширинный», либо по обе стороны слова или фразы поставьте три обратных апострофа```. Вот так:
- Маркированный список. Чтобы каждый пункт списка начинался с жирной точки-маркера, используйте либо звездочку *, либо дефис - , но между символом и словом обязательно нужен пробел. Пункты будут создаваться после нажатия Enter. Вот так:
- Пронумерованный список. Пункты списка будут начинаться с цифр, если поставить цифру и точку перед каждым из них. Пункты будут создаваться после нажатия Enter. Вот так:
- Цитата. Если хотите визуально выделить фразу как цитату, поставьте перед ней знак «больше» > и пробел. Вот так:
- Код. Для оформления текста как кода поставьте по одному обратному апострофу ` с каждой стороны текста (без пробелов). Вот так:
К сожалению, в диалоговом окне форматирования WhatsApp новые опции пока не появились — там есть только 4 параметра преобразования текста. Возможно, в будущем все перечисленные функции там появятся и оформлять сообщения станет еще проще.