WhatsApp готовит 5 новых функций для видеосвязи

Артем
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Среди которых новые фильтры и режим дополненной реальности. Об этом сообщает WABetainfo.

Покопавшись в бета-версии 2.24.13.14 для Android, специалисты обнаружили несколько нововведений. Все они касаются новых функций видеозвонков, о чем говорит измененный дизайн нижней панели вызова. Чем они могут быть полезны:

  • Фильтры — позволят улучшить качество изображения, а также сгладить некоторые изъяны на лице. Например, морщины, ссадины, отечность;
  • Задний фон — вместо бардака в комнате можно установить любое изображение из галереи;
  • Эффекты — подобная фишка знакома владельцам айфонов. При определенных жестах запускается анимация, что делает беседу более живой и непринужденной.
  • Режим низкой освещенности — увеличивает экспозицию изображения, поможет сделать изображение человека четче при плохом освещении;
  • AR-режим — скроет ваше лицо трехмерным аватаром. Одни используют подобную функцию просто ради веселья, другие желают таким образом сохранить анонимность. Обычно, на выбор дается несколько разных вариантов.

Специалисты отмечают, что все функции можно опробовать только во время разговора. Однако на данный момент они доступны только для бета-тестеров. Для всех остальных, скорее всего, функции добавят в ближайшем стабильном апдейте.
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Источник:
WABetainfo
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