WhatsApp готовит 5 новых функций для видеосвязи

Фильтры — позволят улучшить качество изображения, а также сгладить некоторые изъяны на лице. Например, морщины, ссадины, отечность;

Задний фон — вместо бардака в комнате можно установить любое изображение из галереи;

Эффекты — подобная фишка знакома владельцам айфонов. При определенных жестах запускается анимация, что делает беседу более живой и непринужденной.

Режим низкой освещенности — увеличивает экспозицию изображения, поможет сделать изображение человека четче при плохом освещении;

AR-режим — скроет ваше лицо трехмерным аватаром. Одни используют подобную функцию просто ради веселья, другие желают таким образом сохранить анонимность. Обычно, на выбор дается несколько разных вариантов.

Среди которых новые фильтры и режим дополненной реальности. Об этом сообщает WABetainfo.Покопавшись в бета-версии 2.24.13.14 для Android, специалисты обнаружили несколько нововведений. Все они касаются новых функций видеозвонков, о чем говорит измененный дизайн нижней панели вызова. Чем они могут быть полезны:Специалисты отмечают, что все функции можно опробовать только во время разговора. Однако на данный момент они доступны только для бета-тестеров. Для всех остальных, скорее всего, функции добавят в ближайшем стабильном апдейте.