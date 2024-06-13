WhatsApp нашел новое применение QR-кодам. Вам понравится



Разработчики WhatsApp начали внедрять упрощенный механизм переноса чатов между устройствами. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, нововведение обнаружено в свежей бета-версии WhatsApp 2.23.9.19 для Android. В ней разработчики начали тестировать новый способ переноса чатов между устройствами; например, в случае, когда вы купили новый смартфон и хотите не потерять историю сообщений. До сих пор перенос работал только через Google Drive, но теперь появится еще один вариант — с помощью QR-кода.







Всё, что вам нужно будет сделать — отобразить QR-код на новом устройстве и отсканировать его на старом. Чаты сразу перенесутся между смартфонами напрямую и больше не придется возиться с облачными резервными копиями, которые к тому же менее безопасны.