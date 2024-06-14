WhatsApp мощно прокачал функцию видеозвонков

Демонстрация экрана с аудио: идеально подходит для совместного просмотра видео. Теперь, демонстрируя свой экран, вы также можете поделиться звуковым сопровождением;

Больше участников: теперь в видеозвонке могут участвовать до 32 человек с разных устройств;

Индикация говорящего: картинка говорящего участника автоматически выделяется и выдвигается на первое место.

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Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали три новые функции для видеоконференций, благодаря которым приложение наконец-то сравняется с Zoom, Telegram и FaceTime.Из главных нововведений можно выделить следующее:Разработчики WhatsApp также подчеркнули недавние улучшения качества звука и видео, обеспеченные новым кодеком MLow.Все нововведения внедрятся поэтапно в течение нескольких недель.