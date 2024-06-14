ПМЭФ 2024

WhatsApp мощно прокачал функцию видеозвонков

Фархад
wazup

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали три новые функции для видеоконференций, благодаря которым приложение наконец-то сравняется с Zoom, Telegram и FaceTime.

Из главных нововведений можно выделить следующее:
  • Демонстрация экрана с аудио: идеально подходит для совместного просмотра видео. Теперь, демонстрируя свой экран, вы также можете поделиться звуковым сопровождением;
  • Больше участников: теперь в видеозвонке могут участвовать до 32 человек с разных устройств;
  • Индикация говорящего: картинка говорящего участника автоматически выделяется и выдвигается на первое место.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Разработчики WhatsApp также подчеркнули недавние улучшения качества звука и видео, обеспеченные новым кодеком MLow.

Все нововведения внедрятся поэтапно в течение нескольких недель.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
WhatsApp
Cсылки по теме:
WhatsApp нашел новое применение QR-кодам. Вам понравится
WhatsApp запретил скриншоты на iPhone
В WhatsApp замечена новая удобная панель

Рекомендации

Рекомендации

Google Диск получил долгожданный режим. Все современные сервисы давно перешли на него
В России отключился важнейший сервис Microsoft (Обновлено)
Microsoft запретит использовать Office и OneDrive в России. Кого затронет блокировка?
Мошенники взвоют от новой идеи «Сбера» и «Тинькофф». Деньги есть, а получить нельзя!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии