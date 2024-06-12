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WhatsApp запретил скриншоты на iPhone

Олег

WA


Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять в мессенджер для iOS запрет на создание скриншотов профиля пользователя. Об этом пишет WABetaInfo.

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Согласно источнику, нововведение призвано защитить пользователей WhatsApp от мошенников, которые используют чужие аватары для своих темных дел. В свежей бета-версии WhatsApp 24.10.10.70 для iOS обнаружен запрет на снимки экрана со страничкой сведений пользователей. При попытке сделать скриншот чужого профиля в медиатеку сохранится изображение с предупреждением:

«Скриншот заблокирован.
Чтобы защитить конфиденциальность пользователей WhatsApp, этот снимок экрана был заблокирован». 
WA

Дело в том, что злоумышленники нередко используют чужие фото профиля — они ставят их себе и пытаются развести знакомых этого человека, притворяясь им. Чтобы усложнить жизнь мошенникам, WhatsApp будет блокировать скриншоты чужих профилей. На данный момент нововведение находится в тестировании и распространится для всех в ближайшее время. 

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Источник:
WABetaInfo
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