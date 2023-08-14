WhatsApp готовит полезнейшую функцию, которой нет даже в Telegram

Портал WABetaInfo обнаружил несколько новых функций, которые тестируют разработчики мессенджера WhatsApp.В недавно вышедшей тестовой сборке приложения для Android появилась возможность планирования звонков в групповых чатах. С помощью этой функции пользователям будет намного проще договориться с коллегами или друзьями и выбрать время для конференции.При этом WhatsApp разрешит задавать тему, дату и выбирать тип вызова (видео или голосовой). Участники получат уведомление за 15 минут до созвона.Вместе с этим мессенджер начал тестировать функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Добавить новую учётку можно в настройках.Скорее всего, все пользователи WhatsApp получат доступ к этим нововведениям в ближайшие несколько месяцев.