WhatsApp готовит полезнейшую функцию, которой нет даже в Telegram

Фархад
WhatsApp

Портал WABetaInfo обнаружил несколько новых функций, которые тестируют разработчики мессенджера WhatsApp.

В недавно вышедшей тестовой сборке приложения для Android появилась возможность планирования звонков в групповых чатах. С помощью этой функции пользователям будет намного проще договориться с коллегами или друзьями и выбрать время для конференции.

WhatsApp

При этом WhatsApp разрешит задавать тему, дату и выбирать тип вызова (видео или голосовой). Участники получат уведомление за 15 минут до созвона.

Вместе с этим мессенджер начал тестировать функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Добавить новую учётку можно в настройках.

Скорее всего, все пользователи WhatsApp получат доступ к этим нововведениям в ближайшие несколько месяцев.
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Источник:
WABetaInfo
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