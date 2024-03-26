Суперудобная опция WhatsApp заставит фанатов Telegram тихо завидовать



Популярный мессенджер позволит выбрать высокое качество отправки медиа по умолчанию. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о специальной настройке, которая ранее появилась для ручного использования. Во время выбора изображения для отправки из галереи пользователь может тапнуть значок HD на последнем шаге и тогда изображение отправится в оригинальном разрешении с минимальным сжатием. Теперь эта опция становится автоматической.









Нововведение порадует тех, кто часто отправляет фото документов или же просто не хочет, чтобы мессенджер превращал красивые снимки в набор пикселей в угоду скорости отправки. Эксперты WABetaInfo обнаружили в текущей бета-версии WhatsApp возможность по умолчанию выбрать HD-качество для всех отправляемых фотографий. Это избавит вас от необходимости каждый раз тыкать кнопку HD перед отправкой.



К сожалению, в Telegram пока нет подобной настройки для отправки фото, несмотря на его репутацию богатого на опции сервиса. Пользователь может выбрать либо отправку с сильным сжатием, либо в виде файла-оригинала, однако регулировать уровень сжатия мессенджер не позволяет. Нововведение порадует тех, кто часто отправляет фото документов или же просто не хочет, чтобы мессенджер превращал красивые снимки в набор пикселей в угоду скорости отправки. Эксперты WABetaInfo обнаружили в текущей бета-версии WhatsApp возможность по умолчанию выбрать HD-качество для всех отправляемых фотографий. Это избавит вас от необходимости каждый раз тыкать кнопку HD перед отправкой.К сожалению, в Telegram пока нет подобной настройки для отправки фото, несмотря на его репутацию богатого на опции сервиса. Пользователь может выбрать либо отправку с сильным сжатием, либо в виде файла-оригинала, однако регулировать уровень сжатия мессенджер не позволяет.