WhatsApp тихо получил полезную функцию, которая есть в Telegram и YouTube

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Речь идет о быстрой перемотке видео внутри сообщений. Опция уже доступна в мессенджере для Android и iOS.Возможность короткой прокрутки видео добавили с обновлением до версии 24.6.77. Подобная функция уже давно используется в мессенджерах и различных стриминговых сервисах, вроде YouTube или того же «Кинопоиска».Теперь помимо перетягивания ползунка по шкале, перемотать ролик можно дважды тапнв на левую или правую часть экрана. Так пользователям будет значительно удобнее искать нужный кадр. Однако в отличие от других ресурсов, перемотка видео в WhatsApp ограничена десятью секундами, что вероятно исправят в будущем.Пока опция доступна не всем пользователям, поскольку обновления рассылаются постепенно.