WhatsApp Android iPhone

Общаться в WhatsApp стало гораздо удобнее. Оцените два нововведения

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил две новых бета-версии, которые содержат пару полезных и удобных функций. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.

Специалисты WABetaInfo оперативно исследуют свежие релизные и бета-версии WhatsApp и рассказывают о своих находках. На этот раз они обратили внимание на две бета-сборки: для iOS и для Android.

В приложении WhatsApp для iOS (бета 22.23.0.79) эксперты обнаружили полезнейшую возможность — появился режим «картинка в картинке». Он пригодится, когда вы разговариваете с кем-то по видеосвязи: фишка позволяет свернуть мессенджер, при этом на экране останется небольшое окно с видеозвонком. Во время разговора можно использовать другие функции iPhone. 

iOS

Источник сообщает, что WhatsApp использует нативные API в iOS для реализации «картинки в картинке», но на данный момент запустить новый режим удалось лишь на iOS 16.1.

Что касается Android, то в свежей сборке 2.22.25.12 beta специалисты обнаружили 21 новый эмодзи. Помимо этого, разработчики немного перерисовали 8 старых смайликов. Новые эмодзи помогут точнее выразить мысль или эмоцию, не прибегая к голосовым сообщениям, которые любят далеко не все. 

Android

На данный момент оба нововведения находятся на стадии тестирования. Если оно пройдет успешно, мы можем ждать релиза этих функций в течение ближайших недель. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
WABetaInfo
Cсылки по теме:
WhatsApp выходит на планшеты
Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
WhatsApp наконец-то стал таким же удобным, как Telegram и Viber
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+300
Dmitriy
Новые эмодзи — это мощно! То, чего так долго ждали :))))
Сегодня в 13:13
#
Mers
+4193
Mers
А редактирование комментариев уже завезли?
2 часа назад в 14:09
#
+1
Nikitos
Только я все еще веру что когда нибудь прижав телефон к уху он начнет воспроизводить голосовое не по громкой и записывать так же не нажимая клавиши🤣
2 часа назад в 14:51
#
+479
Paspartu
Оцените недоступную функцию
2 часа назад в 14:53
#
Купить рекламу