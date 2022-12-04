Общаться в WhatsApp стало гораздо удобнее. Оцените два нововведения

Популярный мессенджер WhatsApp получил две новых бета-версии, которые содержат пару полезных и удобных функций. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.Специалисты WABetaInfo оперативно исследуют свежие релизные и бета-версии WhatsApp и рассказывают о своих находках. На этот раз они обратили внимание на две бета-сборки: для iOS и для Android.В приложении WhatsApp для iOS (бета 22.23.0.79) эксперты обнаружили полезнейшую возможность — появился режим «картинка в картинке». Он пригодится, когда вы разговариваете с кем-то по видеосвязи: фишка позволяет свернуть мессенджер, при этом на экране останется небольшое окно с видеозвонком. Во время разговора можно использовать другие функции iPhone.Источник сообщает, что WhatsApp использует нативные API в iOS для реализации «картинки в картинке», но на данный момент запустить новый режим удалось лишь на iOS 16.1.Что касается Android, то в свежей сборке 2.22.25.12 beta специалисты обнаружили 21 новый эмодзи. Помимо этого, разработчики немного перерисовали 8 старых смайликов. Новые эмодзи помогут точнее выразить мысль или эмоцию, не прибегая к голосовым сообщениям, которые любят далеко не все.На данный момент оба нововведения находятся на стадии тестирования. Если оно пройдет успешно, мы можем ждать релиза этих функций в течение ближайших недель.