WhatsApp на iPhone наконец починили



WhatsApp для iOS обновился и получил исправление досадного бага при отправке изображений. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, iOS-приложение обновилось до версии 24.5.75. Главным изменением стало исправление неприятного бага в работе мессенджера: при попытке отправить скриншот экрана методом копирования и вставки вместо выбора из галереи, пользователь видел, как скрин превращался в стикер и отправлялся в измененном виде в чат. Получатель не мог открыть его на весь экран и рассмотреть.







Согласно журналу изменений WhatsApp, такой проблемы больше не должно возникать. В текущей версии мессенджера для iPhone осталась лишь одна заметная проблема — некоторые пользователи сталкиваются с исчезновением строк из журнала вызовов WhatsApp. В ближайшее время должна быть исправлена и она.