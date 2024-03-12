WhatsApp на iPhone наконец починили

Олег

WA


WhatsApp для iOS обновился и получил исправление досадного бага при отправке изображений. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, iOS-приложение обновилось до версии 24.5.75. Главным изменением стало исправление неприятного бага в работе мессенджера: при попытке отправить скриншот экрана методом копирования и вставки вместо выбора из галереи, пользователь видел, как скрин превращался в стикер и отправлялся в измененном виде в чат. Получатель не мог открыть его на весь экран и рассмотреть.

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Согласно журналу изменений WhatsApp, такой проблемы больше не должно возникать. В текущей версии мессенджера для iPhone осталась лишь одна заметная проблема — некоторые пользователи сталкиваются с исчезновением строк из журнала вызовов WhatsApp. В ближайшее время должна быть исправлена и она. 

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Источник:
WABetaInfo
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