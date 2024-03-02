Вся подноготная шпионского ПО Pegasus будет раскрыта. Угадайте получателя этой информации



В ходе судебного дела WhatsApp сумел добиться выдачи ему подробностей работы шпионского ПО Pegasus. Об этом пишет Ars Technica.



Согласно источнику, WhatsApp судится с NSO (израильской компанией, которая создала «Пегаса»)



В ходе судебного дела WhatsApp сумел добиться выдачи ему подробностей работы шпионского ПО Pegasus. Об этом пишет Ars Technica.Согласно источнику, WhatsApp судится с NSO (израильской компанией, которая создала «Пегаса») с 2019 года, делая ставку на то , что эксплойт несанкционированно использовался для раскрытия переписок около 1400 пользователей мессенджера. Поначалу NSO пыталась прекратить судебный процесс под разными предлогами, но все запросы такого рода были отклонены.



По итогу дела окружной судья Филлис Гамильтон встал на сторону WhatsApp и удовлетворил его просьбу о «полном раскрытии функциональности шпионского ПО». Напомним, что Pegasus способен перехватывать сообщения не только из WhatsApp, но и из iMessage, Skype, WeChat, Telegram и других сервисов. Помимо этого, «Пегас» делает скриншоты активности пользователя в смартфоне и похищает историю браузера.





«Шпионские компании и другие злоумышленники должны понимать, что они могут быть пойманы и не смогут игнорировать закон», — WhatsApp.



Теперь NSO в принудительном порядке обязана будет передать WhatsApp полную информацию о принципах работы Pegasus; в теории это позволит мессенджеру найти и устранить уязвимость, а также улучшить защиту от других подобных зловредов. Среди прочего, судья отметил, что WhatsApp, скорее всего, проиграл бы дело, если бы не настаивал на фактах нарушения прав «членов гражданского общества». Напомним — NSO утверждает, что ее ПО используется исключительно для расследования случаев терроризма и серьезных преступлений.