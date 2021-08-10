WhatsApp обновил версию мессенджера для Android — в ней исправлена раздражающая ошибка. На этот апдейт обратил внимание зарубежный ресурс HuaweiCentral.Речь идет о проблеме, появившейся в сборке WhatsApp версии 2.21.16.9. Пользователи мессенджера на Android столкнулись с тем, что у них не получалось загрузить старые сообщения в чатах. При попытке пролистать список сообщений вверх (от новых к более старым) владелец смартфона видел «кружок» загрузки, которая продолжалась бесконечно, а иногда заканчивалась ошибкой.Источник сообщает, что проблема коснулась и версии 2.21.16.10 — то есть, после предыдущего апдейта ничего не было исправлено. однако сейчас WhatsApp сообщает, что в сборке под номером 2.21.17.1 проблема должна исчезнуть у всех, кто испытывал трудности с подгрузкой старых диалогов.Судя по всему, эта ошибка обошла стороной iOS-устройства, так как о них в описании не сказано ни слова. Скорее всего, бага в версии для iPhone нет, а значит и исправление не требуется.Ранее мы рассказали о довольно серьезной уязвимости Telegram — подкачала «настольная» версия мессенджера. Хуже всего то, что проблема возникла в «секретных чатах» — это маркетинговое название самых безопасных чатов Telegram, в которых используется сквозное шифрование. Попытавшись исправить баг один раз, разработчики мессенджера сообщили, что больше не будут им заниматься.