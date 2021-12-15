В интернете появляется всё больше жалоб на WhatsApp от владельцев iPhone — мессенджер отказывается работать на их смартфонах. На это обратил внимание зарубежный ресурс PhoneArena.
Согласно источнику, множество постов о неисправности появляется в Twitter. Проблема, похоже, начала возникать вчера — WhatsApp просто не запускается на iPhone. При нажатии на иконку экран моргает и приложение моментально вылетает.
Некоторые уже связали данную проблему с последним обновлением iOS до версии 15.2 — по времени эти события действительно совпали. Однако спустя время появились жалобы и от тех, кто свежий апдейт еще не еще устанавливал. Буквально пару дней назад обновился и сам WhatsApp — в нём появились две новые функции — возможно, дело именно в этом.
На момент публикации у меня самого такой проблемы нет. На iPhone SE 2020 с iOS 15.2 без проблем запускается и работает WhatsApp версии 2.21.241.1 — она является самой свежей в Apple App Stor
К слову, сам WhatsApp пока никак не комментировал возникшую проблему и даже не обратил на нее внимание. Возможно, это случится в ближайшие пару дней. Судя по заявлениям пользователей, сейчас проблема затрагивает только версию мессенджера для iOS, но пока не получается выявить какую-то зависимость от конкретной версии ОС или самого мессенджера.
Ранее мы рассказали, что Apple выпустила новое приложение для Android-смартфонов — оно должно защитить их владельцев.
Ранее мы рассказали, что Apple выпустила новое приложение для Android-смартфонов — оно должно защитить их владельцев.
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Ах да, вот пример